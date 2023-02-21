Косенко Надежда Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косенко Надежда Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1987

Пол

Женский

Отец

Около 1956 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1987

Отец: Косенко Владимир Тарасович

Мать: Косенко Надежда Ивановна

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