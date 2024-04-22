Васильев Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения18.06.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1918
Запись № 47 о рождении 18 июня 1918 года в семье гражданина с. Верх-Чиковского Ивана Ипполитовича Васильева и жены его Елизаветы Ивановны, сына Николая.
Крещение
20.06.1918
Восприемники: Михаил Ипполитович Васильев и девица Пелагея Афанасьевна Васильева.
Смерть
Неизвестно