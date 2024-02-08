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Фролов Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фролов Михаил

Мать: Фролова Прасковья

Рождение ребёнка
01.09.1939

Дочь: Трофимова Вера Васильевна

Мать ребёнка: Конопака Мария Трофимовна

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Фролова Нина

Мать ребёнка: Конопака Мария Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конопака Мария Трофимовна

Смерть
1941
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