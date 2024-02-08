Фролов Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фролов Михаил
Мать: Фролова Прасковья
Рождение ребёнка
01.09.1939
Дочь: Трофимова Вера Васильевна
Мать ребёнка: Конопака Мария Трофимовна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Фролова Нина
Мать ребёнка: Конопака Мария Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1941