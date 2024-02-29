Пономарева Матрена 2 Жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономарева Матрена 2 Жена

Пономарева Матрена 2 Жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Григорий Никандрович

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Пономарев Митрофан Григорьевич

Отец ребёнка: Пономарев Григорий Никандрович

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Пономарев Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Пономарев Григорий Никандрович

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: (Пономарева) Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Пономарев Григорий Никандрович

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Пономарев Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Пономарев Григорий Никандрович

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Пономарев Виктор Григорьевич

Отец ребёнка: Пономарев Григорий Никандрович

Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: (Пономарева) Евпраксия Григорьевна

Отец ребёнка: Пономарев Григорий Никандрович

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: (Пономарева) Елизавета Григорьевна

Отец ребёнка: Пономарев Григорий Никандрович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.