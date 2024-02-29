Пономарева Матрена 2 Жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Пономарев Митрофан Григорьевич
Отец ребёнка: Пономарев Григорий Никандрович
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Пономарев Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Пономарев Григорий Никандрович
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: (Пономарева) Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Пономарев Григорий Никандрович
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Пономарев Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Пономарев Григорий Никандрович
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Пономарев Виктор Григорьевич
Отец ребёнка: Пономарев Григорий Никандрович
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: (Пономарева) Евпраксия Григорьевна
Отец ребёнка: Пономарев Григорий Никандрович
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: (Пономарева) Елизавета Григорьевна
Отец ребёнка: Пономарев Григорий Никандрович
Смерть
Неизвестно