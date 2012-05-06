Бебелин Александр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бебелин Александр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1952

Дата смерти

06.05.2012

Пол

Мужской

Отец

1920 г.р.

Мать

1920 г.р.

Жена

1954 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1952

Отец: Бебелин Павел Иванович

Мать: Бебелина (Балакирева) Клавдия Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бебелина (Ногтева) Людмила Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бебелина (Ногтева) Людмила Сергеевна

Рождение ребёнка
13.07.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бебелина (Ногтева) Людмила Сергеевна

Смерть
06.05.2012

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