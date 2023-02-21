Рубленко (Ильиных) Светлана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубленко (Ильиных) Светлана Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1959

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1939 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1959

Отец: не указан

Мать: Ильиных Людмила Александровна

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