Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1937
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор
Отец ребёнка: Голубничий Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
14.08.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Голубничий Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
09.02.1960
Сын: Голубничий Василий Михайлович
Отец ребёнка: Голубничий Михаил Николаевич
Смерть
Неизвестно