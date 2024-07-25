Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольга Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1937

Отец: Жовтоноженко Александр

Мать: Жовтоноженко (Витько) (Ирина) Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор

Отец ребёнка: Голубничий Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
14.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голубничий Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
09.02.1960

Сын: Голубничий Василий Михайлович

Отец ребёнка: Голубничий Михаил Николаевич

Смерть
Неизвестно

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