Субботина Людмила Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботина Людмила Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1948

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.08.71

Сын: Субботин Максим Валерьевич

Отец ребёнка: Субботин Валерий Максимович

Рождение
06.07.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1977

Дочь: Галеева-Субботина Любовь Валерьевна

Отец ребёнка: Субботин Валерий Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Субботин Валерий Максимович

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