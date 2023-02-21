Субботина Людмила Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.08.71
Сын: Субботин Максим Валерьевич
Отец ребёнка: Субботин Валерий Максимович
Рождение
06.07.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1977
Дочь: Галеева-Субботина Любовь Валерьевна
Отец ребёнка: Субботин Валерий Максимович
Бракосочетание
Неизвестно