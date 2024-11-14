Илюшина Анна Павлова Около 1874 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Илюшина Анна Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1865 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илюшин Михаил Николаев

Рождение ребёнка
21.09.1894 ст.

Дочь: Илюшина Анна Михайловна

Отец ребёнка: Илюшин Михаил Николаев

Москва, город федерального значения Москва
В собственном доме живущие Московский 2-й гильдии купеческий брат Петр Хамовой слободы Михаил Николаев Илюшин и законная жена его Анна Павлова; оба... ЦГА Москвы, фонд №203, опись №776, дело №187А, ст... Показать все
Смерть
Неизвестно

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