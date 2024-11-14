Илюшина Анна Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1874 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.09.1894 ст.
Дочь: Илюшина Анна Михайловна
Отец ребёнка: Илюшин Михаил Николаев
Москва, город федерального значения Москва
В собственном доме живущие Московский 2-й гильдии купеческий брат Петр Хамовой слободы Михаил Николаев Илюшин и законная жена его Анна Павлова; оба... ЦГА Москвы, фонд №203, опись №776, дело №187А, ст... Показать все
Смерть
Неизвестно