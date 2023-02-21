Антифеев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.04.1939
Дочь: Богданова Раиса Николаевна
Мать ребёнка: Антифеева Клавдия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антифеев Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Антифеева Клавдия Фёдоровна
Смерть
Неизвестно