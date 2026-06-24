Кушникова (Бекетова) ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА
женский, родилась 1771
умерла 1827
Супруги
Кушников СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ1765 г.р.
Дети
Сипягина (Кушникова) ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА13.07.1800 г.р.
Бибикова (Кушникова) СОФЬЯ СЕРГЕЕВНА1807 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1799
Рождение ребёнка
13.07.1800
Дочь: Сипягина (Кушникова) ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА
Отец ребёнка: Кушников СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Бибикова (Кушникова) СОФЬЯ СЕРГЕЕВНА
Отец ребёнка: Кушников СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Кушникова) НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА
Отец ребёнка: Кушников СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
Смерть
1827