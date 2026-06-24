Кушникова (Бекетова) ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА 1771 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кушникова (Бекетова) ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

женский, родилась 1771

умерла 1827

Супруги
Кушников СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ1765 г.р.
Дети
Сипягина (Кушникова) ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА13.07.1800 г.р.
Бибикова (Кушникова) СОФЬЯ СЕРГЕЕВНА1807 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1799

Муж: Кушников СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

Рождение ребёнка
13.07.1800

Дочь: Сипягина (Кушникова) ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА

Отец ребёнка: Кушников СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Бибикова (Кушникова) СОФЬЯ СЕРГЕЕВНА

Отец ребёнка: Кушников СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Кушникова) НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА

Отец ребёнка: Кушников СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

Смерть
1827

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