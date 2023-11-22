Богатырев Лев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Богатырев Владимир
Мать: Богатырева Ульяна (Уля)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богатырева Любовь Львовна
Мать ребёнка: Маркова Евгения Андреевна
Рождение ребёнка
01.01.1946
Дочь: Богатырева Лариса Львовна
Мать ребёнка: Маркова Евгения Андреевна
Рождение ребёнка
25.05.1948
Сын: Богатырев Александр Львович
Мать ребёнка: Маркова Евгения Андреевна
Смерть
Неизвестно