Богатырев Лев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богатырев Лев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Богатырев Владимир

Мать: Богатырева Ульяна (Уля)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богатырева Любовь Львовна

Мать ребёнка: Маркова Евгения Андреевна

Рождение ребёнка
01.01.1946

Дочь: Богатырева Лариса Львовна

Мать ребёнка: Маркова Евгения Андреевна

Рождение ребёнка
25.05.1948

Сын: Богатырев Александр Львович

Мать ребёнка: Маркова Евгения Андреевна

Смерть
Неизвестно

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