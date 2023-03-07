Сверчков Семен Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: Сверчков Яков
Мать: не указана
Место жительства
1875
Согласно переписи 1897 года проживал обыкновенно в Санкт-Петербурге вместе с женой (которая и устроила его там), там был приказчиком в книжной лавке
Бракосочетание
Около 1875
Жена: Сверчкова Авдотья
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Сверчкова Александра Семеновна
Мать ребёнка: Сверчкова Авдотья
Смерть
Неизвестно