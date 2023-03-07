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Сверчков Семен Яковлевич

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Место рождения

Вахутино, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1805 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1857 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Сверчков Яков

Мать: не указана

Вахутино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
1875
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Согласно переписи 1897 года проживал обыкновенно в Санкт-Петербурге вместе с женой (которая и устроила его там), там был приказчиком в книжной лавке
Бракосочетание
Около 1875

Жена: Сверчкова Авдотья

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Сверчкова Александра Семеновна

Мать ребёнка: Сверчкова Авдотья

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно
Вахутино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
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