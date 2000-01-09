Дмитрина (Феклистова) Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти09.01.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Телятница
Рождение ребёнка
06.01.1934
Сын: Дмитрин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Дмитрин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1939
Отец ребёнка: Дмитрин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
07.10.1947
Сын: Дмитрин Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Дмитрин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
07.12.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дмитрин Михаил Иванович
Смерть
09.01.2000
Похороны
Неизвестно