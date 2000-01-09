Дмитрина (Феклистова) Анна Федоровна 1913 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дмитрина (Феклистова) Анна Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

09.01.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Телятница
Рождение ребёнка
06.01.1934

Сын: Дмитрин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Дмитрин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
01.01.1939

Сын: Дмитрин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Дмитрин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
07.10.1947

Сын: Дмитрин Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Дмитрин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
07.12.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дмитрин Михаил Иванович

Смерть
09.01.2000
Похороны
Неизвестно

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