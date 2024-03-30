Косолапов Николай Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосолапов Николай Фёдорович

Косолапов Николай Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1903 ст.

Дата смерти

23.06.1969

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1903 ст.

Отец: Косолапов Фёдр

Мать: Косолапова ?

Рождение ребёнка
06.12.1926

Сын: Косолапов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Косолапова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
14.12.1932

Дочь: Мясникова Тамара Николаевна

Мать ребёнка: Косолапова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
21.03.1938

Сын: Косолапов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Косолапова Мария Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косолапова Мария Дмитриевна

Смерть
23.06.1969
Причина смерти: рак печени
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close