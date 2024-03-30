Косолапов Николай Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1903 ст.
Дата смерти23.06.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1903 ст.
Отец: Косолапов Фёдр
Мать: Косолапова ?
Рождение ребёнка
06.12.1926
Сын: Косолапов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Косолапова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
14.12.1932
Дочь: Мясникова Тамара Николаевна
Мать ребёнка: Косолапова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
21.03.1938
Сын: Косолапов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Косолапова Мария Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.06.1969
Причина смерти: рак печени