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Митрофанов Дмитрий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1980

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веникова Надежда

Рождение ребёнка
11.11.2007

Сын: Митрофанов Тимофей Дмитриевич

Мать ребёнка: Веникова Надежда

Рождение ребёнка
27.03.2008

Дочь: Митрофанова Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Веникова Надежда

Рождение ребёнка
30.07.2013

Сын: Митрофанов Матвей Дмитриевич

Мать ребёнка: Веникова Надежда

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