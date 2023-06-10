Митрофанов Дмитрий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Веникова Надежда
Рождение ребёнка
11.11.2007
Сын: Митрофанов Тимофей Дмитриевич
Мать ребёнка: Веникова Надежда
Рождение ребёнка
27.03.2008
Дочь: Митрофанова Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Веникова Надежда
Рождение ребёнка
30.07.2013
Сын: Митрофанов Матвей Дмитриевич
Мать ребёнка: Веникова Надежда