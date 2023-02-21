Журлов евгений викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журлов евгений викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1989

Отец: Журлов Виктор

Мать: Журлова Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
17.01.2012

Дочь: Журлова ксения евгеньевна

Мать ребёнка: Копылова мария александровна

Рождение ребёнка
19.12.2016

Дочь: Журлова дарья евгеньевна

Мать ребёнка: Копылова мария александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копылова мария александровна

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