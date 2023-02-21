Журлов евгений викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1989
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1989
Отец: Журлов Виктор
Мать: Журлова Нина Алексеевна
Рождение ребёнка
17.01.2012
Дочь: Журлова ксения евгеньевна
Мать ребёнка: Копылова мария александровна
Рождение ребёнка
19.12.2016
Дочь: Журлова дарья евгеньевна
Мать ребёнка: Копылова мария александровна
Бракосочетание
Неизвестно