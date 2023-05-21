Стуканова (Пиценко) Екатерина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пиценко Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стуканов Николай Иванович
Отец ребёнка: Стуканов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стуканов Василий Иванович
Отец ребёнка: Стуканов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стуканов Валентин Иванович
Отец ребёнка: Стуканов Иван
Смерть
Неизвестно