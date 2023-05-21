Стуканова (Пиценко) Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стуканова (Пиценко) Екатерина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пиценко Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стуканов Николай Иванович

Отец ребёнка: Стуканов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стуканов Василий Иванович

Отец ребёнка: Стуканов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стуканов Валентин Иванович

Отец ребёнка: Стуканов Иван

Смерть
Неизвестно
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