Кондратьева Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьева Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Муж

Дети

1791 г.р.
1799 г.р.
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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1791

Сын: Кондратьев Илья

Отец ребёнка: Кондратьев Алексей

д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
10.10.1799

Сын: Кондратьев Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Кондратьев Алексей

Нижний Укан, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратьев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратьев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратьев Дмитрий

Отец ребёнка: Кондратьев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратьев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратьев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратьев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: Кондратьев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратьев Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратьев Алексей

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