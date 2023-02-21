Кондратьева Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1791
Сын: Кондратьев Илья
Отец ребёнка: Кондратьев Алексей
д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
10.10.1799
Сын: Кондратьев Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Кондратьев Алексей
Нижний Укан, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондратьев Дмитрий
Отец ребёнка: Кондратьев Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондратьев Алексей