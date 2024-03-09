Волков Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Волкова Галина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Анатолий Владимирович

Мать ребёнка: Волкова Галина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Александр Владимирович

Мать ребёнка: Волкова Галина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Галина Николаевна

Смерть
Неизвестно
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