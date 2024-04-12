Кирсанова Наталья Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКирсанова Наталья Юрьевна

Кирсанова Наталья Юрьевна

Место рождения

Озерск, Озерский, Челябинская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1954 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Кирсанова Любовь Владимировна

Озерск, Озерский, Челябинская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close