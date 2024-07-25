Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Сын: Иван
Отец ребёнка: Плодистый ? Гаврилович
Рождение ребёнка
1772
Сын: Плодистый Марк ?
Отец ребёнка: Плодистый ? Гаврилович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Плодистый ? Гаврилович
Смерть
Неизвестно