Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1770 г.р.
1772 г.р.
1781 г.р.

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Иван

Отец ребёнка: Плодистый ? Гаврилович

Рождение ребёнка
1772

Сын: Плодистый Марк ?

Отец ребёнка: Плодистый ? Гаврилович

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Плодистый ? Гаврилович

Смерть
Неизвестно

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