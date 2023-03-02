Кожемякин Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожемякин Николай Иванович

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Место рождения

Новосибирская обл., Тогучинский район, д. Русско-Семеновка

Дата рождения

26.03.1942

Дата смерти

2021

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

1947 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1942

Отец: Кожемякин Иван Савельевич

Мать: Мария Акимовна

Новосибирская обл., Тогучинский район, д. Русско-Семеновка
Рождение ребёнка
15.04.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
30.07.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Игнатьевна

Смерть
2021
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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