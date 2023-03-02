Кожемякин Николай Иванович
Место рожденияНовосибирская обл., Тогучинский район, д. Русско-Семеновка
Дата рождения26.03.1942
Дата смерти2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1942
Отец: Кожемякин Иван Савельевич
Мать: Мария Акимовна
Новосибирская обл., Тогучинский район, д. Русско-Семеновка
Рождение ребёнка
15.04.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
30.07.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Игнатьевна
Смерть
2021
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния