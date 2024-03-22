Печников Дмитрий Иоанникеев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Печников (седов) Иоанникей Васильевич
Рождение ребёнка
29.12.1909
Сын: Печников Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Печникова Анна Иустинова
Рождение ребёнка
17.11.1912
Сын: Печников Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Печникова Анна Иустинова
Рождение ребёнка
24.02.1918
Дочь: Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Печникова Анна Иустинова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Печникова Анна Иустинова
Смерть
Неизвестно