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Печников Дмитрий Иоанникеев

Место рождения

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Печников (седов) Иоанникей Васильевич

Мать: не указана

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
29.12.1909

Сын: Печников Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Печникова Анна Иустинова

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
17.11.1912

Сын: Печников Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Печникова Анна Иустинова

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
24.02.1918

Дочь: Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Печникова Анна Иустинова

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Печникова Анна Иустинова

Смерть
Неизвестно
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