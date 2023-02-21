Жидак Елена Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.08.1905 ст.
Сын: Жидак Пантелеймон Прохорович
Отец ребёнка: Жидак Прохор Минович
Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви города Феодосии.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жидак Прохор Минович
Смерть
Неизвестно