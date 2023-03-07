Лапицкий Никандр Васильевич
Место рождения
Дата рождения05.11.1883
Дата смерти02.01.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1883
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лапицкая Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лапицкая Ирина Федоровна
Смерть
02.01.1938
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Причина смерти: Арестовали в 1937г.,расстреляли.