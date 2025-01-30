Лапицкий Никандр Васильевич 05.11.1883 — найти родственников по фамилии на Familio

Лапицкий Никандр Васильевич

Автор
НЛ
Ластовская Н.

мужской, родился 05.11.1883, Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд

умер 02.01.1938, Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Мать
Лапицкая (Курошева) Агафья Венедиктовна1851 г.р.
Отец
Лапицкий Василий Данилович (Яковлевич По Крестному Отцу)1849 г.р.
Супруги
Лапицкая Ирина Федоровна1895 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1883

Отец: Лапицкий Василий Данилович (Яковлевич По Крестному Отцу)

Мать: Лапицкая (Курошева) Агафья Венедиктовна

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лапицкая Ирина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лапицкая Ирина Федоровна

Смерть
02.01.1938
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Причина смерти: Арестовали в 1937г.,расстреляли.

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