Лапицкий Никандр Васильевич
мужской, родился 05.11.1883, Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд
умер 02.01.1938, Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
МатьЛапицкая (Курошева) Агафья Венедиктовна1851 г.р.
Супруги
Лапицкая Ирина Федоровна1895 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1883
Отец: Лапицкий Василий Данилович (Яковлевич По Крестному Отцу)
Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лапицкая Ирина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лапицкая Ирина Федоровна
Смерть
02.01.1938
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область