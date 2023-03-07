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Лапицкий Никандр Васильевич

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Место рождения

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд

Дата рождения

05.11.1883

Дата смерти

02.01.1938

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1883

Отец: Лапицкий Василий (Яковлевич по крестному отцу)

Мать: Лапицкая Агафья Венедиктовна

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лапицкая Ирина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лапицкая Ирина Федоровна

Смерть
02.01.1938
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Причина смерти: Арестовали в 1937г.,расстреляли.
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