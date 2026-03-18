Рахманинов Юрий Павлович
мужской, родился 20.07.1936, Москва, город федерального значения Москва
умер 18.06.2007, Москва, город федерального значения Москва
ОтецРахманинов Павел Аркадьевич1905 г.р.
Супруги
Рахманинова Светлана Николаевна1938 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1936
Отец: Рахманинов Павел Аркадьевич
Мать: не указана
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рахманинова Светлана Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.06.2007
Москва, город федерального значения Москва