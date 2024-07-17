Абакумов Тихон Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1904 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1904 ст.
Исповедная роспись Вознесенской Хаихтской церкви Нижнеудинского уезда 1 января 1913 — 31 декабря 1913 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись ОЦ, дело №3026, стр. 3
Призыв на военную службу
29.08.1941
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Фр-3649/2 дело 40 16ОМ5
Смерть
Неизвестно