Абакумов Тихон Иванович Вычислено 1904 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Абакумов Тихон Иванович

Место рождения

Хаихта, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

Вычислено 1904 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1880 г.р.

Мать

Вычислено 1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1904 ст.

Отец: Абакумов Иван Родионович

Мать: Абакумова Евдокия Яковлевна

Хаихта, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Исповедная роспись Вознесенской Хаихтской церкви Нижнеудинского уезда 1 января 1913 — 31 декабря 1913 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись ОЦ, дело №3026, стр. 3
Призыв на военную службу
29.08.1941
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Фр-3649/2 дело 40 16ОМ5
Смерть
Неизвестно

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