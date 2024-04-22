Попкова (Яшкина) Наталья Феликсовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попкова (Яшкина) Наталья Феликсовна

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Место рождения

Навашино, Навашинский, Нижегородская область

Дата рождения

14.01.1973

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1973

Отец: Яшкин Феликс Иванович

Мать: Яшкина Галина Николаевна

Навашино, Навашинский, Нижегородская область
Бракосочетание
09.09.1994

Муж: скрыто настройками приватности

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.04.1998

Дочь: Соловьёва Елена Николаевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.07.2003

Сын: Попков Леонид Николаевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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