Попкова (Яшкина) Наталья Феликсовна
Место рождения
Дата рождения14.01.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1973
Отец: Яшкин Феликс Иванович
Мать: Яшкина Галина Николаевна
Бракосочетание
09.09.1994
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.04.1998
Дочь: Соловьёва Елена Николаевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.07.2003
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности