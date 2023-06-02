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Корсаков Николай Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1947

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лавриненко Галина Демьяновна

Рождение ребёнка
19.02.1974

Дочь: Корсакова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Лавриненко Галина Демьяновна

Рождение ребёнка
29.07.1978

Дочь: Корсакова Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Лавриненко Галина Демьяновна

Смерть
Неизвестно

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