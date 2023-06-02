Корсаков Николай Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1947
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.02.1974
Дочь: Корсакова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Лавриненко Галина Демьяновна
Рождение ребёнка
29.07.1978
Дочь: Корсакова Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Лавриненко Галина Демьяновна
Смерть
Неизвестно