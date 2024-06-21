Вторый Николай Лазаревич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1755
Дата смерти13.02.1802 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1755
Отец: Вторый Лазарь Осипович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Вторый Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Вторая (Козмина) Евгения Евсеевна
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Вторая Анна Николаевна
Мать ребёнка: Вторая (Козмина) Евгения Евсеевна
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Вторая Параскева Николаевна
Мать ребёнка: Вторая (Козмина) Евгения Евсеевна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Вторый Василий Николаевич
Мать ребёнка: Вторая (Козмина) Евгения Евсеевна
Рождение ребёнка
Около 1785
Мать ребёнка: Вторая (Козмина) Евгения Евсеевна
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Вторая Ефимия Николаевна
Мать ребёнка: Вторая (Козмина) Евгения Евсеевна
Бракосочетание
17.09.1795 ст.
Жена: Вторая Дарья Михайловна
Венчан брак того же Койнаского прихода церковный дьячок Николай Лазарев сын Второй вторым браком того же Койнаского прихода деревни Белощельской умершаго черносошного крестьянина Михаила Семенова сына... Показать все
Смерть
13.02.1802 ст.