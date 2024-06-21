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Вторый Николай Лазаревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

13.02.1802 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: Вторый Лазарь Осипович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вторая (Козмина) Евгения Евсеевна

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Вторый Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Вторая (Козмина) Евгения Евсеевна

Койнас, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Вторая Анна Николаевна

Мать ребёнка: Вторая (Козмина) Евгения Евсеевна

Койнас, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Вторая Параскева Николаевна

Мать ребёнка: Вторая (Козмина) Евгения Евсеевна

Койнас, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Вторый Василий Николаевич

Мать ребёнка: Вторая (Козмина) Евгения Евсеевна

Койнас, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Вторый Иван Николаевич

Мать ребёнка: Вторая (Козмина) Евгения Евсеевна

Койнас, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Вторая Ефимия Николаевна

Мать ребёнка: Вторая (Козмина) Евгения Евсеевна

Койнас, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
17.09.1795 ст.

Жена: Вторая Дарья Михайловна

Койнас, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Венчан брак того же Койнаского прихода церковный дьячок Николай Лазарев сын Второй вторым браком того же Койнаского прихода деревни Белощельской умершаго черносошного крестьянина Михаила Семенова сына... Показать все
Смерть
13.02.1802 ст.
Койнас, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

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