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Невский Александр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

1867

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Павел Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
1832

Жена: Невская Александра Ивановна

Упоминание
1850
Введенское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Невский Николай Александрович

Мать ребёнка: Невская Александра Ивановна

Введенское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1867
Метрические книги церкви с.Введенское на Волге Ярославского уезда 1847-1891 Ф.1118. Оп.3. Д. 388 л.66 об 28 дек 1867 Села Введенского священник Александр Павлов Невский, 59 водянкой

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