Невский Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смерти1867
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: Павел Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
1832
Упоминание
1850
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Невский Николай Александрович
Мать ребёнка: Невская Александра Ивановна
Смерть
1867
Метрические книги церкви с.Введенское на Волге Ярославского уезда 1847-1891 Ф.1118. Оп.3. Д. 388 л.66 об 28 дек 1867 Села Введенского священник Александр Павлов Невский, 59 водянкой