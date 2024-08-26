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Вараксина Анастасия Ивановна

Место рождения

Мишнево

Дата рождения

14.03.1874 ст.

Дата смерти

16.02.1944

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1874 ст.

Отец: Вараксин Иван Андреев

Мать: Матрона Мануилова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобанов Адриан Фёдорович

Рождение ребёнка
22.04.1902 ст.

Дочь: Лобанова Александра Андреяновна

Отец ребёнка: Лобанов Адриан Фёдорович

Смерть
16.02.1944
Мишнево, Щёлковский муниципальный район, Московская область

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