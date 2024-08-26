Вараксина Анастасия Ивановна
Место рожденияМишнево
Дата рождения14.03.1874 ст.
Дата смерти16.02.1944
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1874 ст.
Отец: Вараксин Иван Андреев
Мать: Матрона Мануилова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.04.1902 ст.
Дочь: Лобанова Александра Андреяновна
Отец ребёнка: Лобанов Адриан Фёдорович
Смерть
16.02.1944
Мишнево, Щёлковский муниципальный район, Московская область