Дятлов Антон Фролович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти14.04.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Дятлов Фрол
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1929
Сын: Дятлов Александр Антонович
Мать ребёнка: Старожилова Татьяна Дементьевна
Тулой, Турочакский муниципальный район, Республика Алтай
Смерть
14.04.1942
Москва, город федерального значения Москва