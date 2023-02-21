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Дятлов Антон Фролович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

14.04.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Дятлов Фрол

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1929

Сын: Дятлов Александр Антонович

Мать ребёнка: Старожилова Татьяна Дементьевна

Тулой, Турочакский муниципальный район, Республика Алтай
Смерть
14.04.1942
Москва, город федерального значения Москва
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