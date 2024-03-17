Селифонов Дмитрий Михайлович
Место рождения
Дата рождения02.04.1978
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1978
Отец: Селифонов Михаил м
Мать: Селифонова А А
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селифонов Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Селифонова А ААА
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.09.2013
Дочь: Селифонова Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Селифонова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
16.12.2019
Сын: Селифонов Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Селифонова Анна Сергеевна