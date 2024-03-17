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Селифонов Дмитрий Михайлович

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Место рождения

Полярный, ЗАТО Александровск, Мурманская область

Дата рождения

02.04.1978

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1978

Отец: Селифонов Михаил м

Мать: Селифонова А А

Полярный, ЗАТО Александровск, Мурманская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селифонов Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Селифонова А ААА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селифонова Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
11.09.2013

Дочь: Селифонова Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Селифонова Анна Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
16.12.2019

Сын: Селифонов Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Селифонова Анна Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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