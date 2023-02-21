Печенкин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПеченкин Иван

Печенкин Иван

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Печенкина Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Печенкина Вера Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Печенкин Василий Иванович

Мать ребёнка: Печенкина Вера Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Печенкин Николай Иванович

Мать ребёнка: Печенкина Вера Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Печенкин Владимир Иванович

Мать ребёнка: Печенкина Вера Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Печенкина Вера Михайловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close