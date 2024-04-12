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Еремей Борисов

Место рождения

Шуклино, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1673

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673

Отец: Бориско Григорьев

Мать: не указана

Шуклино, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1696

Сын: Еремеев Венедикт Еремеевич

Мать ребёнка: Прасковья Гавриловна

Рождение ребёнка
1701

Сын: Еремеев Иван Еремеевич

Мать ребёнка: Прасковья Гавриловна

Рождение ребёнка
1704

Дочь: Еремеева Анна Еремеевна

Мать ребёнка: Прасковья Гавриловна

Рождение ребёнка
1708

Дочь: Еремеева Ксения Еремеевна

Мать ребёнка: Прасковья Гавриловна

Рождение ребёнка
Между 1720 и 1721

Сын: Еремеев Федор Еремеевич

Мать ребёнка: Прасковья Гавриловна

Шуклино, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Гавриловна

Шуклино, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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