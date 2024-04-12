Еремей Борисов
Место рождения
Дата рождения1673
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673
Отец: Бориско Григорьев
Рождение ребёнка
1696
Сын: Еремеев Венедикт Еремеевич
Мать ребёнка: Прасковья Гавриловна
Рождение ребёнка
1701
Мать ребёнка: Прасковья Гавриловна
Рождение ребёнка
1704
Дочь: Еремеева Анна Еремеевна
Мать ребёнка: Прасковья Гавриловна
Рождение ребёнка
1708
Дочь: Еремеева Ксения Еремеевна
Мать ребёнка: Прасковья Гавриловна
Рождение ребёнка
Между 1720 и 1721
Мать ребёнка: Прасковья Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Гавриловна
Смерть
Неизвестно