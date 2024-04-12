Коршиник Адам Янович
Место рождения
Дата рождения11.02.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1857
Бракосочетание
1877
Жена: Коршиник Гелена Петровна
Ливаны, Līvānu novads
Рождение ребёнка
15.12.1889 ст.
Сын: Кука Иван Адамович
Мать ребёнка: Коршиник Гелена Петровна
Каршениеки, Turku pagasts, Līvānu novads
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно