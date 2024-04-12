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Коршиник Адам Янович

Место рождения

Цукули, Turku pagasts, Līvānu novads

Дата рождения

11.02.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1821 г.р.

Мать

1835 г.р.

Жена

1866 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1857

Отец: Коршиник Ян Бернардович

Мать: Коршиник Маргарита Индриковна

Цукули, Turku pagasts, Līvānu novads
Бракосочетание
1877

Жена: Коршиник Гелена Петровна

Ливаны, Līvānu novads
Рождение ребёнка
15.12.1889 ст.

Сын: Кука Иван Адамович

Мать ребёнка: Коршиник Гелена Петровна

Каршениеки, Turku pagasts, Līvānu novads
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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