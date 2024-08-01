Тюлькин Симон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: Тюлькин Демид
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1857
Жена: Тюлькина (Шмакова) Анна
Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область
Witnesses:По женихе: крестьяне деревни Яранской Иван Тюлькин, Лев Перескоков, по невесте: Сава Лапшин, Тимофей Перешеин
Смерть
Неизвестно