Тюлькин Симон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюлькин Симон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Между 1837 и 1839 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: Тюлькин Демид

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1857

Жена: Тюлькина (Шмакова) Анна

Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область
Witnesses:По женихе: крестьяне деревни Яранской Иван Тюлькин, Лев Перескоков, по невесте: Сава Лапшин, Тимофей Перешеин
Смерть
Неизвестно

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