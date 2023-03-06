Горохов Кондратий Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горохов Кондратий Герасимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

1722

Пол

Мужской

Отец

1690 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Горохов Герасим Афонасьевич

Мать: не указана

Смерть
1722
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