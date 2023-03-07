Бакулин Григорий Степанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1721
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721
Отец: Бакулин Степан Иванов
Рождение ребёнка
Около 1735
Сын: Бакулин Емельян Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бакулина Гликерия Лукина
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762