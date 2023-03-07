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Бакулин Григорий Степанов

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Место рождения

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1721

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721

Отец: Бакулин Степан Иванов

Мать: Бакулина Матрена Федорова

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Бакулин Емельян Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакулина Гликерия Лукина

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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