Ордина Федора Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1913
Сын: Ордин Василий Анатольевич
Отец ребёнка: Ордин Анатолий Михайлович
Бракосочетание
До 1914
Рождение ребёнка
01.03.1920
Сын: Ордин (ordin) Николай Анатольевич (Nikolay Anatolyevich)
Отец ребёнка: Ордин Анатолий Михайлович
Смерть
Неизвестно