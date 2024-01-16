Ордина Федора Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ордина Федора Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Ордин Василий Анатольевич

Отец ребёнка: Ордин Анатолий Михайлович

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
До 1914

Муж: Ордин Анатолий Михайлович

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.03.1920

Сын: Ордин (ordin) Николай Анатольевич (Nikolay Anatolyevich)

Отец ребёнка: Ордин Анатолий Михайлович

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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