Игнатьев Яков Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатьев Яков Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

11.12.1892

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1782 г.р.

Жена

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Около 1813 г.р.

Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Игнатьев Яков

Мать: Анна Степановна

Бракосочетание
17.01.1832

Жена: скрыто настройками приватности

Смоленщина, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
10.10.1832

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1833

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.04.1835

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.11.1840

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.11.1840

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.06.1846

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смоленщина, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
19.04.1851

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ирина Гавриловна

Рождение ребёнка
14.08.1853

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ирина Гавриловна

Рождение ребёнка
22.05.1860

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ирина Гавриловна

Рождение ребёнка
Около 1885

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ирина Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнатьев Афанасий Яковлевич

Мать ребёнка: Ирина Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Гавриловна

Смерть
11.12.1892
Причина смерти: от старости
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