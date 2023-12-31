Игнатьев Яков Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
Дата смерти11.12.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: Игнатьев Яков
Мать: Анна Степановна
Бракосочетание
17.01.1832
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.10.1832
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1833
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.04.1835
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.11.1840
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.11.1840
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.06.1846
Рождение ребёнка
19.04.1851
Рождение ребёнка
14.08.1853
Рождение ребёнка
22.05.1860
Рождение ребёнка
Около 1885
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игнатьев Афанасий Яковлевич
Мать ребёнка: Ирина Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Гавриловна
Смерть
11.12.1892
Причина смерти: от старости