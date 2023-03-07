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Левакова Авдотья Яковлевна

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Место рождения

Миснево, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Миснево, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
20.04.1833

Дочь: Белова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Леваков Николай Львович

Миснево, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
19.11.1835

Сын: Леваков Митрофан Николаевич

Отец ребёнка: Леваков Николай Львович

Миснево, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леваков Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Леваков Николай Львович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леваков Николай Львович

Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Образование
Неизвестно
неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Миснево, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
Миснево, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Похороны
Неизвестно
Григорцево, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Приходское кладбище Воскресенской церкви
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