Левакова Авдотья Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1833
Дочь: Белова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Леваков Николай Львович
Рождение ребёнка
19.11.1835
Сын: Леваков Митрофан Николаевич
Отец ребёнка: Леваков Николай Львович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леваков Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Леваков Николай Львович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Образование
Неизвестно
неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Григорцево, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Приходское кладбище Воскресенской церкви