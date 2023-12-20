Пономарева Анисья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пономарева) Нюра
Отец ребёнка: Пономарев Павел Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пономарева) Александра
Отец ребёнка: Пономарев Павел Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарев Василий
Отец ребёнка: Пономарев Павел Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пономарева) Маруся
Отец ребёнка: Пономарев Павел Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно