Пономарева Анисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева Анисья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пономарева) Нюра

Отец ребёнка: Пономарев Павел Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пономарева) Александра

Отец ребёнка: Пономарев Павел Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Василий

Отец ребёнка: Пономарев Павел Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пономарева) Маруся

Отец ребёнка: Пономарев Павел Терентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Павел Терентьевич

Смерть
Неизвестно

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