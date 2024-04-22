Нагорняк Никита Иванович
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смерти?.02.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Место жительства
1899
Чёрная речка, Донская область, Россия
Место жительства
1912
Половцево, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
1922
Камышановский, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
?.02.1971
Новохопёрск, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область