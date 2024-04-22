Нагорняк Никита Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагорняк Никита Иванович

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Место рождения

Новоселица, Житомирська область

Дата рождения

1882

Дата смерти

?.02.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Новоселица, Житомирська область
Место жительства
1899
Чёрная речка, Донская область, Россия
Место жительства
1912
Половцево, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
1922
Камышановский, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
?.02.1971
Новохопёрск, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
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