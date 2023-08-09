Тихонов Владимир Георгьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1953
Дата смерти2020
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1953
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихонов Андрей Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихонов Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихонов Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихонов Валерий Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихонов Максим Владимирович
Смерть
2020