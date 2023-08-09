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Тихонов Владимир Георгьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1953

Дата смерти

2020

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1953

Отец: Тихонов Георгий Радионович

Мать: Тихонова Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихонов Андрей Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихонов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихонов Владимир Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихонов Валерий Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихонов Максим Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
2020
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