Воронцов Александр Романович
Место рождения
Дата рождения15.09.1741
Дата смерти15.12.1805
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1741
Смерть
15.12.1805
Место жительства
По 1805