Воронцов Александр Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронцов Александр Романович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

15.09.1741

Дата смерти

15.12.1805

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1741
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
15.12.1805
Андреевское, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
По 1805
Андреевское, Александровский муниципальный район, Владимирская область
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