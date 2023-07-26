Симаков Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Отбывание наказания
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Осуждение
1931
как член семьи кулака, выслан из д. Ошурки на спецпоселение в г. Магнитогорск
Реабилитация осужденного
13.01.1994
Смерть
Неизвестно