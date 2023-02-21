Котова Марина Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: Котов Терентий
Отец ребёнка: Котов Дмитрий
Рождение ребёнка
1854
Сын: Котов Степан
Отец ребёнка: Котов Дмитрий
Рождение ребёнка
1857
Сын: Котов Иван
Отец ребёнка: Котов Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Котов Дмитрий
Смерть
Неизвестно