Котова Марина Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова Марина Фоминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Котов Терентий

Отец ребёнка: Котов Дмитрий

Рождение ребёнка
1854

Сын: Котов Степан

Отец ребёнка: Котов Дмитрий

Рождение ребёнка
1857

Сын: Котов Иван

Отец ребёнка: Котов Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Дмитрий

Смерть
Неизвестно
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